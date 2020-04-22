2020-04-22T11:18:56+03:00
Общество

Аксенов пообещал проверять всех едущих в Крым на майские праздники

За нарушение самоизоляции туристов будут отправлять в обсерваторы
Никита ПОЛЬКО
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Сергей Аксенов. Фото: пресс-служба главы Крыма.Сергей Аксенов. Фото: пресс-служба главы Крыма.
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Даже на майских праздниках в Крыму продолжат анкетировать и отправлять на изоляцию всех приезжих.

- Все прибывшие будут обязаны дать подписку в аэропорту или на Крымском мосту, что они будут в добровольной самоизоляции 14 дней по конкретному адресу и телефону, чтобы мы могли проверить их местонахождения, - завил глава региона Сергей Аксенов в эфире «Россия 24».

Большинство зараженных коронавирусом в Крыму, говорит Аксенов, приезжие из других регионов.

- По курортному сезону пока перспектива туманная, никаких гарантий не даем, - заключил Аксенов.

Напомним, что до 1 июня в Крыму закрыты все гостинцы и отели. На Крымском мосту установлены блокпосты, на которых проверят всех въезжающих и покидающих полуостров граждан.

С 9 апреля все приезжие должны самоизолироваться на 14 дней, а за нарушение их отправляют в обсерваторы.

Ранее Серей Аксенов в своем видеообращении просил россиян воздержаться от поездок в Крым на время пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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