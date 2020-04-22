Аксенов пообещал проверять всех едущих в Крым на майские праздники
Даже на майских праздниках в Крыму продолжат анкетировать и отправлять на изоляцию всех приезжих.
- Все прибывшие будут обязаны дать подписку в аэропорту или на Крымском мосту, что они будут в добровольной самоизоляции 14 дней по конкретному адресу и телефону, чтобы мы могли проверить их местонахождения, - завил глава региона Сергей Аксенов в эфире «Россия 24».
Большинство зараженных коронавирусом в Крыму, говорит Аксенов, приезжие из других регионов.
- По курортному сезону пока перспектива туманная, никаких гарантий не даем, - заключил Аксенов.
Напомним, что до 1 июня в Крыму закрыты все гостинцы и отели. На Крымском мосту установлены блокпосты, на которых проверят всех въезжающих и покидающих полуостров граждан.
С 9 апреля все приезжие должны самоизолироваться на 14 дней, а за нарушение их отправляют в обсерваторы.
Ранее Серей Аксенов в своем видеообращении просил россиян воздержаться от поездок в Крым на время пандемии.
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ИСТОЧНИК KP.RU