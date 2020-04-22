Крымские полицейские проверили места пребывания больше 1100 приезжих

22 Апр 2020 2020-04-22T11:26:24+03:00

В некоторых регионах возникли сложности с определением мест нахождения гостей, поскольку они некорректно заполнили анкеты

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В Крыму с 21 апреля начали проверять места пребывания граждан, приехавших из других регионов. Они указывали свое место размещения анкетах.

- Было создано 149 мобильных групп, которые работали во всех муниципальных образованиях Крыма. Из 3776 человек отработано больше 1100, по которым нарушений мы не установили, - сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

При этом полицейские не смогли установить место нахождения гостей по анкетам в некоторых регионах.

- Принято решение министром внутренних дел по Республике Крым - с сегодняшнего дня в этих населенных пунктах будет значительно увеличено количество патрулей, и будем устанавливать их на улице. То есть прочешем эти районы. Мы их для себя уже определили, - сказал Смаглин.

Глава Крыма Сергей Аксенов также подчеркнул, что особое внимание при проверке нужно уделить Черноморскому, Ленинскому, Сакскому, Красногвардейскому району и Ялте.

- В этой ситуации я прошу, чтобы сотрудники ГИБДД обращали внимание и машины с чужими номерами внутри Республики Крым останавливали 100% для проверки. С пониманием, чего здесь делают, с какой целью находятся, где зарегистрированы, когда приехали, - заключил Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU