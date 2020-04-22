Силовики возьмут под охрану симферопольскую больницу №7
Сотрудники Росгвардии возьмут под охрану Симферопольскую городскую клиническую больницу №7. Она перешла в режим работы инфекционного госпиталя.
- Прошу протокольно дать поручение Росгвардии выставить по периметру 7-й горбольницы охрану в связи с тем, что там полностью развернулся инфекционный госпиталь и моногоспиталь для больных ковидом, - обратилась к главе Крыма вице-премьер правительства республики Елена Романовская. - МВД выставить внутри на входе свои посты. Полностью начинаем загружать «семерку».
Напомним, Минздрав Крыма на случай роста заболеваемости новым коронавирусом определил городскую больницу Симферополя госпитальной базой для размещения больных.
Всего в республике зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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