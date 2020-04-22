Главный санврач Крыма: Бизнес должен быть готов работать по новым правилам

22 Апр 2020 2020-04-22T13:35:04+03:00

Объекты сферы услуг откроются только при соблюдении всех требований

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Объекты сферы услуг Крыма смогут возобновить работу только при соблюдении всех требований санэпидрежима.

К действующим санитарным нормам добавятся дополнительные, которые Роспотребнадзор утвердил едиными для всей страны.

- Бизнес должен быть готов работать в новых условиях и по новым правилам, - подчеркнула руководитель теруправления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Помимо действующий санитарных норм, будут утверждены дополнительные рекомендации, и если бизнес готов обеспечить их выполнение, он сможет работать.

На федеральном уровне уже утвержден порядок работы объектов малого и среднего бизнеса, которые относятся к сфере услуг.

- Будем планово разрешать сферу услуг, - указал глава Крыма Сергей Аксенов. - Пока в ближайшее время не будут работать курортная сфера, объекты размещения, кинотеатры, музеи и общепит. Что касается салонов красоты, парикмахерских, будем открывать, но при соблюдении противоэпидемических мер. Человек, который работает с клиентами, сам может являться разносчиком инфекции и все, кто через него прошел, дальше могут заржать.

Новые требования помогут держать ситуацию с заболеванием стабильной. Регламент работы будет озвучен на заседании оперативного штаба 23 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU