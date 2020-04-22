В Симферополе лавочки «изолировали» от желающих присесть
Симферопольцы не только сами отправились на самоизоляцию, но и решили «изолировать» городские лавочки, чтобы на них никто не сидел.
На скамейках в районе улицы 1-й Конной Армии появилась клейкая лента, которая не позволяет сесть на лавочку, передает Крымское информационное агентство. Кроме того, на спинку наклеена записка:
- Полицию вызовем. Ровно через 1 минуту, на фасаде работают камеры.
Напомним, что до 30 апреля в Крыму действует режим самоизоляции. Выходить на улицу не рекомендуется без особой надобности.
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ИСТОЧНИК KP.RU