2020-04-22T15:09:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Симферополе лавочки «изолировали» от желающих присесть

Их обклеили изолентой и разместили объявление о вызове полиции
Надежда ДАЦЮК
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Фото: vk.comФото: vk.com
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Симферопольцы не только сами отправились на самоизоляцию, но и решили «изолировать» городские лавочки, чтобы на них никто не сидел.

На скамейках в районе улицы 1-й Конной Армии появилась клейкая лента, которая не позволяет сесть на лавочку, передает Крымское информационное агентство. Кроме того, на спинку наклеена записка:

- Полицию вызовем. Ровно через 1 минуту, на фасаде работают камеры.

Напомним, что до 30 апреля в Крыму действует режим самоизоляции. Выходить на улицу не рекомендуется без особой надобности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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