2020-04-22T18:17:48+03:00
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Аксенов разрешил министру курортов Крыма штрафовать людей на улицах

Волченко стал первым руководителем республиканских ведомств, который будет составлять админпротоколы
Анна КИРИЕНКО
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Привлекать к отвественности за нарушение санжпидрежима могут почти 100 чиновниковПривлекать к отвественности за нарушение санжпидрежима могут почти 100 чиновниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Крыма Сергей Аксенов включил сотрудников Министерства курортов и туризма в перечень чиновников, наделенных правом штрафовать за нарушение санэпидрежима.

В совокупности уже почти 100 республиканских госслужащих могут составлять административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП.

Указом главы помимо республиканского МЧС, Минюста, Минприроды, Госкомрегистра и Технадзора привлекать к административной ответственности могут 12 сотрудников Минкурортов, в том числе министр и все его заместители.

Напомним, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет административный штраф в 1-30 тысяч рублей для граждан, 10-50 тысяч рублей для должностных лиц, 30-50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, 100-300 тысяч рублей для юридических лиц.

Если невыполнение правил повлекло причинение вреда здоровью человека или имуществу, штрафы увеличиваются до 15-50 тысяч рублей для граждан, 300-500 тысяч для должностных лиц, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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