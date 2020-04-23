Еще один санаторий в Евпатории превратят в обсерватор
Санаторий «Прибой» в Евпатории станет вторым обесрватором в Западном Крыму. Подведомственный республиканскому Минздраву объект начнет принимать прибывающих из-за границы и контактных с больными лиц после заполнения обсерватория в санатории «Здравница».
Сейчас в евпаторийском обсерваторе находится 84 человека, в том числе прибывшая группа туристов из Тайланда.
Еще 14 человек живут в санатории им. Куйбышева в Ялте, где развернут обсерватор для Южного берега Крыма.
- В Евпатории дополнительно в том же санатории «Здравница» развернуты 150 коек, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Мы сможем принять туда и моряков, и группу туристов из Индии, пока емкости хватает.
В «Прибой» сегодня отправляется министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов, чтобы проверить готовность к переходу в режим работы обсерватора.
По информации Роспотребнадзора, в ближайшие дни в Крым из заграничного плаванья прибудет группа 40 моряков и еще 30 туристов доставят с индийского острова Гоа.
- Перед посадкой на рейс с каждого взять письменное согласие на помещение в обсерватор, - указал глава Крыма Сергей Аксенов. - Для прибывающих из других регионов РФ - самоизоляция на 14 дней.
Под медицинским наблюдением находятся 962 человека и это количество снижается. За последние сутки сняты с контроля 434 человека. Режим самоизоляции на дому по предписанию Роспотребнадзора соблюдают 803 человека, в стационарах находятся 63 больных. В обсерваторах - 98 человек.
Всего в республике зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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