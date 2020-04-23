Еще один санаторий в Евпатории превратят в обсерватор

23 Апр 2020 2020-04-23T13:14:42+03:00

Еще один евпаторийский санаторий отойдет под обсерватор. Фото: пресс-служба администрации Ялты

В «Здравнице» уже 84 человека и еще 70 скоро поступят

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Санаторий «Прибой» в Евпатории станет вторым обесрватором в Западном Крыму. Подведомственный республиканскому Минздраву объект начнет принимать прибывающих из-за границы и контактных с больными лиц после заполнения обсерватория в санатории «Здравница».

Сейчас в евпаторийском обсерваторе находится 84 человека, в том числе прибывшая группа туристов из Тайланда.

Еще 14 человек живут в санатории им. Куйбышева в Ялте, где развернут обсерватор для Южного берега Крыма.

- В Евпатории дополнительно в том же санатории «Здравница» развернуты 150 коек, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Мы сможем принять туда и моряков, и группу туристов из Индии, пока емкости хватает.

В «Прибой» сегодня отправляется министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов, чтобы проверить готовность к переходу в режим работы обсерватора.

По информации Роспотребнадзора, в ближайшие дни в Крым из заграничного плаванья прибудет группа 40 моряков и еще 30 туристов доставят с индийского острова Гоа.

- Перед посадкой на рейс с каждого взять письменное согласие на помещение в обсерватор, - указал глава Крыма Сергей Аксенов. - Для прибывающих из других регионов РФ - самоизоляция на 14 дней.

Под медицинским наблюдением находятся 962 человека и это количество снижается. За последние сутки сняты с контроля 434 человека. Режим самоизоляции на дому по предписанию Роспотребнадзора соблюдают 803 человека, в стационарах находятся 63 больных. В обсерваторах - 98 человек.

Всего в республике зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU