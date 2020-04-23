За лихую езду по Крыму водителю выписали больше 300 тысяч рублей штрафов
В Крыму задержали водителя из Армении, которому выписали больше 300 тысяч рублей штрафа из-за лихой езды на полуострове.
В пресс-службе управления ГИБДД МВД по Республике Крым сообщили, что горе-водитель совершил на машине 291 правонарушение.
- Было и превышение скорости, и другие нарушения. Общая сумма штрафов, наложенных на данного гражданина, составляет 319 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.
Чаще всего мужчина превышал допустимую скорость на дорогах. Кроме того, он не оплачивал штрафы своевременно.
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ИСТОЧНИК KP.RU