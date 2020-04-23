В Феодосии четвертые сутки ищут пропавшего дайвера
В Феодосии четвертые сутки ищут пропавшего в акватории бухты «Двуякорная» дайвера. В понедельник 20 апреля мужчина ушел на подводную охоту и не вернулся.
К спасателям обратилась супруга пропавшего. С ее слов, 60-летний охотник в гидрокостюме ушел в море и пропал.
За это время спасатели прочесали 45 км побережья и 25 км акватории с заходом в бухты. Водолазы обследовали морское дно на участке, где пропал дайвер.
До сих пор мужчина не найден, сообщили в МЧС Крыма.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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