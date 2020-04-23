В Крыму подписан указ об обязательной изоляции всех приехавших из-за границы

23 Апр 2020 2020-04-23T17:44:19+03:00

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Глава Крыма подписал указ об обязательной изоляции граждан, прибывших на полуостров из-за рубежа.

Все, кто находился в странах с зарегистрированными случаями новой коронавирусной инфекции на 14 дней отправляются в обсерватор.

Также Минздрав, МВД и теруправление Роспотребнадзора будут вести реестр въезжающих в Крым граждан из других регионов РФ с данными об их адресе проживания. В случае смены места жительства прибывшие обязаны в течение трех часов уведомить об этом колл-центр Минздрава 8-800-733-33-34; 8-800-733-33-12.

При первых проявлениях респираторной инфекции обращаться за медицинской помощью с предоставлением данных о пребывании в регионе, где зарегистрирован covid-19.

На текущий период в республике зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции. 20 из них завозные из-за границы, 10 завезены из субъектов РФ, 23 случая – местные от контакта с заболевшими.

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ИСТОЧНИК KP.RU