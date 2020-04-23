После карантина в Крыму откроют только очень маленькие кафе

23 Апр 2020 2020-04-23T20:00:12+03:00

Пока что из-за угрозы распространения коронавируса все заведения работают только в режиме доставки

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В Роспотребнадзоре РФ составили рекомендации по работе кафе и учреждениям общепита после выхода из режима самоизоляции.

Пока что из-за угрозы распространения коронавируса все заведения работают только в режиме доставки.

Когда люди начнут выходить из массовой самоизоляции, наступит так называемый период «переходного режима», когда будет разрешена работа предприятий «с ограниченной площадью и посадкой в зале».

Заведения, которые начнут работу, должны быть площадью не больше 50 кв. метров при условии, что в обеденном зале будет не больше пяти столов на 1-2 посадочных места, а расстояние между столами - не меньше метра. При этом массовые мероприятия будут запрещены на данном этапе, передает kp.ru.

Следующий этап работы заведений - режим «стабилизации». Это будет означать, что в регионе и стране наблюдается стойкая тенденция к снижению количества заболевших коронавирусом.

На нем ограничений по площади к предприятиям нет, однако количество посадочных мест должно быть не более 20, а расстояние между столами не может быть меньше метра. Будут разрешены массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии не менее метра и посадкой не более двух человек за стол.

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ИСТОЧНИК KP.RU