Ученые ответили на самые главные вопросы про коронавирус
Пока наука не в состоянии определить, можно ли переболеть коронавирусом дважды и вырабатывается ли против него иммунитет, пишет kp.ru.
- Если будет доказано, что после болезни иммунитет формируется, то будет и вакцина. Если же раз переболевшие будут болеть повторно, тогда и с разработкой вакцины будут проблемы, - говорит иммунолог, специалист по особо-опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
При этом вирусолог Анатолий Альштейн уверен, что вирус пришел к нам надолго:
- Осенью, скорее всего, опять вирус появится. Даже после изобретения вакцины и прививок он останется с нами. Правда, будет уже не такой опасный.
Ученый также отмечает, что Covid 19 может содержаться в фекалиях, откуда попадает в канализацию, а оттуда может попасть и в воду. Поэтому исключить возможность передачи инфекции через воду нельзя. Хотя более частотные случаи – контактный и воздушно-капельный пути передачи.
Что касается бессимптомного течения заболевания, то оно может протекать у людей с сильным иммунитетом.
- К коронавирусной инфекции, как и к любой другой, может существовать иммунитет изначально, - говорит иммунолог Владимир Болибок.
Чтобы понять, насколько сильный у вас иммунитет , достаточно вспомнить, сколько раз вы обычно за сезон болеете. Если несколько раз за сезон – увы, о сильном иммунитете говорить не приходится.
ИСТОЧНИК KP.RU