Ученые ответили на самые главные вопросы про коронавирус

23 Апр 2020 2020-04-23T18:42:48+03:00

Можно ли переболеть им дважды, передается ли вирус через воду и как понять, что переносишь инфекцию бессимптомно

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Пока наука не в состоянии определить, можно ли переболеть коронавирусом дважды и вырабатывается ли против него иммунитет, пишет kp.ru.

- Если будет доказано, что после болезни иммунитет формируется, то будет и вакцина. Если же раз переболевшие будут болеть повторно, тогда и с разработкой вакцины будут проблемы, - говорит иммунолог, специалист по особо-опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

При этом вирусолог Анатолий Альштейн уверен, что вирус пришел к нам надолго:

- Осенью, скорее всего, опять вирус появится. Даже после изобретения вакцины и прививок он останется с нами. Правда, будет уже не такой опасный.

Ученый также отмечает, что Covid 19 может содержаться в фекалиях, откуда попадает в канализацию, а оттуда может попасть и в воду. Поэтому исключить возможность передачи инфекции через воду нельзя. Хотя более частотные случаи – контактный и воздушно-капельный пути передачи.

Что касается бессимптомного течения заболевания, то оно может протекать у людей с сильным иммунитетом.

- К коронавирусной инфекции, как и к любой другой, может существовать иммунитет изначально, - говорит иммунолог Владимир Болибок.

Чтобы понять, насколько сильный у вас иммунитет , достаточно вспомнить, сколько раз вы обычно за сезон болеете. Если несколько раз за сезон – увы, о сильном иммунитете говорить не приходится.

ИСТОЧНИК KP.RU