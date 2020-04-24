Крымские интернаты будут работать в закрытом режиме из-за коронавируса

24 Апр 2020 2020-04-24T11:04:57+03:00

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В Крыму сотрудники психоневрологических и интернатов для пожилых инвалидов, а также домов для детей-сирот будут работать вахтовым методом. Это необходимо для недопущения распространения коронавирусной инфекции и заражения подопечных интернатов, сообщила вице-премьер крымского правительства Елена Романовская.

- Система уже проработана, сотрудники приходят на работу на 14-дневную вахту только с собственного согласия. Это не обсерватор, это карантин в закрытом режиме. Вторая смена, которая заступит на работу, должна 14 дней находиться на самоизоляции. Перед заходом в интернаты сотрудников также будем тестировать, - сообщила Романовская.

По словам вице-премьера, закрытый режим работы интернатов – вынужденная мера, поскольку их сотрудники работают в разных частях Крыма.

- Например, завтра будут отбираться пробы на коронавирус у сотрудников Бахчисарайского психоневралгического интерната, в котором сотрудники в том числе проживают в селе Верхоречье, где обнаружена вспышка. Для того, чтобы не было заноса, и нужен такой режим, - уточнила Елена Романовская.

Ранее Министерство труда России порекомендовало закрыть на полный карантин все психоневрологические интернаты и дома престарелых в России вместе с сотрудниками из-за распространения коронавирусной инфекции на территории государства

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ИСТОЧНИК KP.RU