2020-04-24T13:24:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Каждый четвертый гость Крыма врет о месте своего проживания

Полиция проводит рейды в курортных городах
Анна КИРИЕНКО
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Полицейские проверяют набережные курортных городов. Фото: пресс-служба администрации ЯлтыПолицейские проверяют набережные курортных городов. Фото: пресс-служба администрации Ялты
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Четверть гостей Крыма при въезде указали не достоверный адрес своего пребывания на полуострове. При проверке режима двухнедельной самоизоляции полицейские не находят прибывших.

По информации замначальника полиции МВД по Крыму Александра Смаглина, за сутки проверено 848 анкет. По 203 адресам приезжие отсутствовали.

- Двоих мы нашли с неверных анкет с неверными адресами, - указал он. - Ищем таким путем - создали выездные бригады и патрулируем сплошным методом курортные города.

Накануне рейдовые проверки прошли в Феодосии. Выявили больше 30 гостей, которые указали в анкете неверный адрес проживания.

Всего за сутки патрули полиции составили 294 протокола на нарушителей режима повышенной готовности к ЧС. Из них 98 по звонкам, полученным от бдительных граждан. Поступили 2 жалобы, которые не подтвердились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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