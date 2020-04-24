Каждый четвертый гость Крыма врет о месте своего проживания

24 Апр 2020 2020-04-24T13:24:03+03:00

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Четверть гостей Крыма при въезде указали не достоверный адрес своего пребывания на полуострове. При проверке режима двухнедельной самоизоляции полицейские не находят прибывших.

По информации замначальника полиции МВД по Крыму Александра Смаглина, за сутки проверено 848 анкет. По 203 адресам приезжие отсутствовали.

- Двоих мы нашли с неверных анкет с неверными адресами, - указал он. - Ищем таким путем - создали выездные бригады и патрулируем сплошным методом курортные города.

Накануне рейдовые проверки прошли в Феодосии. Выявили больше 30 гостей, которые указали в анкете неверный адрес проживания.

Всего за сутки патрули полиции составили 294 протокола на нарушителей режима повышенной готовности к ЧС. Из них 98 по звонкам, полученным от бдительных граждан. Поступили 2 жалобы, которые не подтвердились.

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ИСТОЧНИК KP.RU