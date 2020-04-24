Врачи «скорой помощи» приезжают к жителям Керчи без масок
Жители Керчи жалуются на сотрудников бригад «скорой помощи», которые приезжают на вызовы без средств индивидуальной защиты.
- Пользователи жалуются на работу врачей и «скорой». В Керчи медики приезжают по вызову на дом без масок и не дезинфицируют руки, - заявил на оперативном штабе глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
Узнав об этом, главы региона дал поручение разобраться в ситуации и обеспечить, наконец, медицинских работников сем необходимым.
- Это будет катастрофа, если наши врачи начнут заболевать в такой период, - заключил глава Крыма.
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ИСТОЧНИК KP.RU