На въезде в Севастополь задержали женщину с наркотиками

24 Апр 2020 2020-04-24T16:23:23+03:00

Сама водитель была в состоянии наркотического опьянения, амфетамин полицейские нашли в салоне авто

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На въезде в Севастопользадержали женщину-водителя с признаками наркотического опьянения. Сейчас около села Верхнесадовое, напомним, установлен пункт пропуска. Въезжающих в город досматривают сотрудники Росгвардии, МЧС и скорой помощи.

Как сообщает ForPost со ссылкой на пресс-службе МВД по Севастополю, женщина находилась за рулем Kia. Правоохранители предложили пройти медицинское обследование на состояние опьянения, но девушка отказалась. Отметим, что санкция за отказ от этой процедуры может привести к наложению административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

- Кроме того, в ходе досмотра в салоне автомобиля был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакетик с белым кристаллическим веществом, которое по заключению экспертов является психотропным средством - амфетамин, - сообщили в МВД.

Полицейским девушка сказала, что купила наркотик для личного употребления. В отношении нее заведено уголовное дело за «незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических веществ» (ч.1 ст 228 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU