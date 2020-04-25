Пришел к девушке - получи штраф: На симферопольца составили протокол

25 Апр 2020 2020-04-25T12:05:51+03:00

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За сутки в Крыму составили 313 протоколов за нарушение режима самоизоляции по статье 20.6.1 КоАП РФ. Об этом сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

По его словам, полицейские получили шесть жалоб от граждан, которые были не согласны с составлением протокола. Пять из них не удовлетворены, еще одна жалоба пока рассматривается.

Полицейские рассказали о том, что есть и систематические нарушители.

- Жалуется гражданин, потому что в отношении него составили протокол по 20.6.1 КоАП РФ. В 20.00 пояснил, что идет с работы и был в магазине, при этом покупок у него на руках нет. Живет в одном краю города, находится в другом. Рядом проживает девушка, - рассказал Александр Смаглин.

Наряд ППС уже задерживал того же гражданина два дня назад и проводил с ним профилактическую беседу.

- Он признался, что был у девушки, составлен протокол, материал направлен в суд, - рассказал Смаглин.

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ИСТОЧНИК KP.RU