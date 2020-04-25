2020-04-25T12:05:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Пришел к девушке - получи штраф: На симферопольца составили протокол

Парень нарушил режим самоизоляции
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

За сутки в Крыму составили 313 протоколов за нарушение режима самоизоляции по статье 20.6.1 КоАП РФ. Об этом сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

По его словам, полицейские получили шесть жалоб от граждан, которые были не согласны с составлением протокола. Пять из них не удовлетворены, еще одна жалоба пока рассматривается.

Полицейские рассказали о том, что есть и систематические нарушители.

- Жалуется гражданин, потому что в отношении него составили протокол по 20.6.1 КоАП РФ. В 20.00 пояснил, что идет с работы и был в магазине, при этом покупок у него на руках нет. Живет в одном краю города, находится в другом. Рядом проживает девушка, - рассказал Александр Смаглин.

Наряд ППС уже задерживал того же гражданина два дня назад и проводил с ним профилактическую беседу.

- Он признался, что был у девушки, составлен протокол, материал направлен в суд, - рассказал Смаглин.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция завела дело на владельцев отеля, где погиб замминистра Леонид Ошарин
Стало известно, когда откроют границу меду Крымом и Украиной
Депутаты Крыма снизили ставку налога на имущество и транспорт
В Крыму семьи с детьми получат дополнительные социальные выплаты
Изоляции назло: Житель Симферополя утроил дискотеку на своем балконе
Каждый случай заражения коронавирусом медика на рабочем месте будут расследовать
Жителя Севастополя избили и ограбили люди в медицинских масках
«Вода Крыма» выделит дезинфицирующие средства крымским селам
Число выздоровевших от коронавируса в Крыму на 25 апреля 2020 составило 29 человек
Пришел к девушке - получи штраф: На симферопольца составили протокол
В Крыму ищут санатории под новые обсерваторы, мест в имеющихся не хватает
Коронавирус в Крыму: Более тысячи человек под наблюдением
Антикризисное предложение от Win mobile: Плати за связь в два раза меньше
Погода в Крыму на 25 апреля: сухо и тепло до +18
Священный месяц Рамазан начался для крымских мусульман без массовых ифтаров
Крымчан не подпустят к открытым магазинам и парикмахерским
В Симферополе обокрали преподавателя по криминалистике
В нормальном состоянии находится только 20% дорог всего Крыма
Камеры видеонаблюдения на дорогах объединят в единую сеть
Некоторые крупные торговые сети России не пускают посетителей без масок
Под Феодосией водитель иномарки сорвался на машине в обрыв
Эксперт: Новые требования Роспотребнадзора загонят бьюти-индустрию в тень