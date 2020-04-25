Изоляции назло: Житель Симферополя утроил дискотеку на своем балконе

25 Апр 2020 2020-04-25T13:26:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Симферопольцы, уставшие от режима самоизоляции, находят оригинальные развлечения. Например, устраивают вечеринки на балконе.

Такое оригинальное решение развлечь себя и других нашел один из жителей спального района столицы.

Мужчина вечером выставил на окно колонки и включил музыку на полную громкость. Удивленные соседи начали снимать «безопасную» вечеринку на видео.

Многие пользователи соцсетей шутя сожалели, что их не позвали. Другие же пожалели соседей и побоялись, что симферополец устроил массовую вечеринку, нарушив режим изоляции.

Напомним, в Крыму до 30 апреля действует режим повышенной готовности по коронавирусу. Покидать места проживания можно только в случае крайней необходимости.

Симферополец на самоизоляции устроил дискотеку.Видео: "Черный список Симферополь"/"Вконтакте"

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU