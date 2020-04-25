Изоляции назло: Житель Симферополя утроил дискотеку на своем балконе
Симферопольцы, уставшие от режима самоизоляции, находят оригинальные развлечения. Например, устраивают вечеринки на балконе.
Такое оригинальное решение развлечь себя и других нашел один из жителей спального района столицы.
Мужчина вечером выставил на окно колонки и включил музыку на полную громкость. Удивленные соседи начали снимать «безопасную» вечеринку на видео.
Многие пользователи соцсетей шутя сожалели, что их не позвали. Другие же пожалели соседей и побоялись, что симферополец устроил массовую вечеринку, нарушив режим изоляции.
Напомним, в Крыму до 30 апреля действует режим повышенной готовности по коронавирусу. Покидать места проживания можно только в случае крайней необходимости.
Симферополец на самоизоляции устроил дискотеку.Видео: "Черный список Симферополь"/"Вконтакте"
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ИСТОЧНИК KP.RU