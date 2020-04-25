2020-04-25T13:35:23+03:00
Общество

Полиция завела дело на владельцев отеля, где погиб замминистра Леонид Ошарин

Восстановлена хронология передвижений пропавшего чиновника
Иван РУНЕВ
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ФОТО: duma.mos.ru.ФОТО: duma.mos.ru.
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Полиция восстановила хронологию событий, которые произошли до смерти заместителя руководителя департамента культуры Москвы. Оперативники выяснили, кто и каким образом сдал мужчине одноместный номер по улице Пушкинская.

31.03.2020

Леонид Ошарин приезжает в Ялту из Краснодара, где он прожил почти неделю. На местной остановке общественного транспорта «Спартак» Леонид встречается с маклером, с которым он договорился о встрече и о сдаче одноместного номера на набережной реки Водопадной. Посреднику 51 год, и он доверенное лицо хозяев отеля, которому они доверяют ведение дел. Леонид обговорил с Сергеем условия, и они заключили договор. Но правда устный. Никаких документов и подписей не было. Леонид Ошарин передал посреднику 25 тысяч рублей, 20 из которых шли на оплату проживания, а еще 5 были залогом. Леонид должен был прожить в номере на Пушкинской улице с 31 марта по 30 апреля.

22.04.2020

В гостиницу на набережной приезжает полиция. Хозяева отеля встречают правоохранителей и показывают номер, в котором поселился Леонид Ошарин. Женщина, которая встречала оперативников, рассказала, что 47-летний гость уже долгое время не выходит из своего номера. Она помогла полицейским открыть дверь, за которой правоохранители увидели ужасный беспорядок: несколько бутылок алкоголя, 315 000 рублей наличными, обручальное кольцо и разбросанные вещи. Первое, что бросилось в глаза, это закрытая на замок изнутри дверь в ванную. Оперативникам пришлось выломать ее. На полу ванной комнаты было обнаружено тело 47-летнего замминистра.

Неприятные новости для хозяев гостиницы на этом не закончились. Мало того, что в номере погиб чиновник, так и сами владельцы отеля попали под расследование. 22 апреля было возбуждено административное расследование из-за предпринимательской деятельности без лицензии.

- Административное расследование возбуждено по статье 14.1 КоАП РФ. Это статья об осуществлении незаконной предпринимательской деятельности без государственной регистрации и специального разрешения. Так как Ошарин и арендодатель не подписывали никаких договоров, а деньги были переданы наличными на устном соглашении, то имеются все основания привлечь владельцев гостиницы и посредника к административному штрафу, – рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Напомним, Леонид Ошарин пропал еще 25 марта, но его супруга заявила в полицию позднее. Спустя почти месяц после пропажи 47-летнего заместителя руководителя департамента культуры Москвы обнаружили мертвым в одном из номеров гостиницы в Ялте. Основная версия следствия – самоубийство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Полиция завела дело на владельцев отеля, где погиб замминистра Леонид Ошарин
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