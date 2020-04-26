Крымских ветеранов поздравят в режиме онлайн

26 Апр 2020 2020-04-26T12:16:28+03:00

Встретиться с ветеранами лично в этом году не получится. Фото: Ринат НИЗАМОВ

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Из-за распространения новой коронавирусной инфекции поздравить ветеранов с Днем Победы возможно только в дистанционном режиме. Героев будут чествовать по телевизору.

- Мы просим организовать для них поздравления, чтобы они могли посмотреть их в режиме онлайн. Посмотреть из окна своего дома, как их чествуют, - заявила на оперативном штабе заместитель председателя правительства Крыма Елена Романовская.

Идею поддержал и глава региона. По его словам, жители Крыма знают своих героев и найдут варианты, как сказать им слова благодарности.

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ИСТОЧНИК KP.RU