2020-04-26T12:16:28+03:00
Общество

Крымских ветеранов поздравят в режиме онлайн

Власти ищут варианты, как безопасно сказать слова благодарности героям
Никита ПОЛЬКО
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Встретиться с ветеранами лично в этом году не получится.Встретиться с ветеранами лично в этом году не получится.Фото: Ринат НИЗАМОВ
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Из-за распространения новой коронавирусной инфекции поздравить ветеранов с Днем Победы возможно только в дистанционном режиме. Героев будут чествовать по телевизору.

- Мы просим организовать для них поздравления, чтобы они могли посмотреть их в режиме онлайн. Посмотреть из окна своего дома, как их чествуют, - заявила на оперативном штабе заместитель председателя правительства Крыма Елена Романовская.

Идею поддержал и глава региона. По его словам, жители Крыма знают своих героев и найдут варианты, как сказать им слова благодарности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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