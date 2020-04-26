В Крыму практически не осталось свободных мест в обсерваторах
Обсерваторы для изоляции людей с подозрением на коронавирусную инфекцию практически заполнены на 100%, рассказала вице-премьер Республики Крым Елена Романовская.
По ее словам, в обсерваторах сейчас находится 230 человек и, судя по всему, эта цифра в ближайшие дни будет расти.
- Мощности обсерваторов в Республике Крым подходят к полному заполнению. Уже сейчас составлен перечень из санаториев Минздрава Крыма, которые могут быть использованы под обсерваторы после заключения противочумной станции Роспотребнадзора, - добавила Елена Романовская.
В настоящее время под меднаблюдение в Крыму 1100 человек, из низ 84 изолированы в стационарах.
Сейчас в республике короновирусом заболели 69 человек, из них 29 человек полностью выздоровели. Летальных случаев от данной инфекции не зафиксировано.
ИСТОЧНИК KP.RU