Полиция разыскивает пятерых туристов, указавших не верный адрес при въезде в Крым

27 Апр 2020 2020-04-27T11:03:50+03:00

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Полиция Крыма продолжает сверять местонахождение граждан с данными анкет, заполненных при въезде в Крым. За сутки проверено 584 адреса, по которым приезжие должны находиться 14 дней в самоизоляции.

- 572 лица на месте, соблюдают все требования, - сообщил замначальника МВД по Крыму Александр Смаглин. - Местонахождение 7 не установлено, двоих разыскали в течение суток, привлекли к ответственности. Остальных внесли в базу и ищем их на территории республики.

Глава Крыма настаивает на ужесточении наказания за предоставление заведомо недостоверных данных.

- Это не просто так, пошутили, недостоверные данные указали, - отметил Сергей Аксенов. - Нет, это проблема. Сколько людей отвлечено на поиск из-за того, что кто-то захотел скрыть информацию о себе.

Всего за сутки правоохранители составили 160 протоколов по ст.20.6.1. КоАП за нарушение режима повышенной готовности к ЧС и безосновательное нахождение на улице. К ответственности привлечены родители троих несовершеннолетних за пребывание в общественных местах, на 92 пожилых гражданин составлены анкеты.

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ИСТОЧНИК KP.RU