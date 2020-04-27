Полиция разыскивает пятерых туристов, указавших не верный адрес при въезде в Крым
Полиция Крыма продолжает сверять местонахождение граждан с данными анкет, заполненных при въезде в Крым. За сутки проверено 584 адреса, по которым приезжие должны находиться 14 дней в самоизоляции.
- 572 лица на месте, соблюдают все требования, - сообщил замначальника МВД по Крыму Александр Смаглин. - Местонахождение 7 не установлено, двоих разыскали в течение суток, привлекли к ответственности. Остальных внесли в базу и ищем их на территории республики.
Глава Крыма настаивает на ужесточении наказания за предоставление заведомо недостоверных данных.
- Это не просто так, пошутили, недостоверные данные указали, - отметил Сергей Аксенов. - Нет, это проблема. Сколько людей отвлечено на поиск из-за того, что кто-то захотел скрыть информацию о себе.
Всего за сутки правоохранители составили 160 протоколов по ст.20.6.1. КоАП за нарушение режима повышенной готовности к ЧС и безосновательное нахождение на улице. К ответственности привлечены родители троих несовершеннолетних за пребывание в общественных местах, на 92 пожилых гражданин составлены анкеты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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