2020-04-27T11:11:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Четыре санатория в Евпатории превратят в обсерваторы

Действующие обсерваторы в Ялте и Евпатории заполнены на 100%
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Четыре крымских санатория планируют превратить в обсерваторы. Об этом сообщила вице-премьер - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

- Сегодня будут дополнительно определены и представлены в Роспотребнадзор санатории «Морской» на 400 коек, «Орленок» на 120 мест и дополнительно рассмотрим санатории «Искра» и «Имени Крупской» каждый на 100 мест. Все они находятся в Евпатории, - уточнила Романовская.

По ее словам, действующие обсерваторы в Ялте и Евпатории заполнены на 100%. На сегодняшний день в обсерваторах, включая закрытые больницы, находится 474 человека.

На 27 апреля под наблюдением медиков по коронавирусу находится 1,5 тысяч человек. Только за последние сутки врачи взяли под наблюдение 473 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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