В крымских больницах, закрытых на карантин, улучшат питание
В крымских больницах, закрытых под обсерваторы, усилят питание, поскольку они не смогут получать продукты от родных и близких. Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.
По ее словам, установлен контроль за всеми больницами, которые закрыты на карантин. С главными врачами и медиками, находящимися внутри, поддерживается постоянная связь.
- Передавать питание от родных запрещается, поэтому главврачам дано указание усилить питание, как пациентов, так и находящихся внутри врачей, - уточнила Романовская.
Напомним, в Крыму закрыли три больницы, где выявили больных коронавирусной ифекцией. Обсерваторами стали Симферопольская клиническая больница, Красногвардейская районная больница и терапевтическое отделение городской больницы в Алуште.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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