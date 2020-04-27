В крымских больницах, закрытых на карантин, улучшат питание

27 Апр 2020 2020-04-27T11:46:27+03:00

Это связано с запретом родственникам приносить продукты в медучреждения

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В крымских больницах, закрытых под обсерваторы, усилят питание, поскольку они не смогут получать продукты от родных и близких. Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

По ее словам, установлен контроль за всеми больницами, которые закрыты на карантин. С главными врачами и медиками, находящимися внутри, поддерживается постоянная связь.

- Передавать питание от родных запрещается, поэтому главврачам дано указание усилить питание, как пациентов, так и находящихся внутри врачей, - уточнила Романовская.

Напомним, в Крыму закрыли три больницы, где выявили больных коронавирусной ифекцией. Обсерваторами стали Симферопольская клиническая больница, Красногвардейская районная больница и терапевтическое отделение городской больницы в Алуште.

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ИСТОЧНИК KP.RU