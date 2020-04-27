Крымчанка сорвалась в овраг с высоты трех метров
Решив забыть про самоизоляцию, 34-летняя крымчанка отправилась погулять в Ливадийский парк. Поход к морю закончился множеством травм и госпитализацией.
Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, женщина решила пройти по Ливадийскому парку в сторону моря, но сорвалась с подпорной стены и упала в овраг.
В воскресный вечер бойцам «Крым-СПАСа» пришлось экстренно доставать женщину и оказывать ей помощь.
Используя альпинистское оборудование крымчанке помогли, и отправили ее в больницу. Женщина упала с высоты трех метров и получила серьезные травмы.
Напомни, что в Крыму до 30 апреля действует режим всеобщей самоизоляции, штрафы за нарушение которого составляют от 4 до 30 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU