Крымчанка сорвалась в овраг с высоты трех метров

27 Апр 2020 2020-04-27T13:55:07+03:00

Спасатели достали женщину и отправили в больницу. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Изменить размер текста: A A

Решив забыть про самоизоляцию, 34-летняя крымчанка отправилась погулять в Ливадийский парк. Поход к морю закончился множеством травм и госпитализацией.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, женщина решила пройти по Ливадийскому парку в сторону моря, но сорвалась с подпорной стены и упала в овраг.

В воскресный вечер бойцам «Крым-СПАСа» пришлось экстренно доставать женщину и оказывать ей помощь.

Используя альпинистское оборудование крымчанке помогли, и отправили ее в больницу. Женщина упала с высоты трех метров и получила серьезные травмы.

Напомни, что в Крыму до 30 апреля действует режим всеобщей самоизоляции, штрафы за нарушение которого составляют от 4 до 30 тысяч рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU