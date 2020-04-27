2020-04-27T15:39:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество безработных в Крыму становится больше, вакансий - меньше

Крымчане идут на низкоквалифицированную работу, на которую раньше не соглашались
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Количество безработных растет. Фото: Архив КПКоличество безработных растет. Фото: Архив КП
Изменить размер текста:

Количество безработных в Крыму за месяц увеличилось на 1,5 тысячи человек - с 6 974 до 8,5 тысячи. Параллельно идет сокращение вакансий.

- Если на начало месяца было 16 тысяч заявок, то сейчас около 13 тысяч, - сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Крыма Леонид Михалевский. - Ежедневно служба занятости порядка 30 человек трудоустраивает.

До вынужденной приостановки деятельности предприятий в Крыму на одного безработного приходилось 2-3 вакансии. Сейчас их намного меньше.

- Наиболее востребованы рабочие специальности, их около 60% - водители, строители, каменщики и плотники, - уточнил Михалевский. - Строительство в Крыму практически не останавливается.

Среди специалистов с высшим образованием востребованы медицинские работники и педагоги.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Работа в Крыму и Севастополе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму семьи безработных получат по 6 тысяч рублей на каждого ребенка
В Крыму на время карантина размер зарплаты измениться не может
Работающим пенсионерам Крыма можно не рассчитывать на господдержку
В евпаторийский обсерватор запущены прямые автобусные рейсы
Количество безработных в Крыму становится больше, вакансий - меньше
Ввезенные в Крым питомцы подлежат самоизоляции вместе с хозяевами
Крымские волонтеры ищут ненужные, но работающие компьютеры для многодетных семей
Крымчанка сорвалась в овраг с высоты трех метров
Четыре рейса поезда Севастополь-Петербург отменены из-за коронавируса
Два вернувшихся из-за рубежа туриста не доехали до крымского обсерватора
Крымским спортсменам разрешат тренироваться в одиночестве
Как крымчане будут отдыхать на майские праздники, решат после совещания с Путиным
В крымских больницах, закрытых на карантин, улучшат питание
У пациентов и медиков закрытой Красногвардейской райбольницы взяли анализы на коронавирус
В Крыму рассказали, как будут работать закрытые на карантин больницы
Четыре санатория в Евпатории превратят в обсерваторы
Полиция разыскивает пятерых туристов, указавших не верный адрес при въезде в Крым
Коронавирус в Крыму: за сутки под наблюдение медиков попали около 500 человек
В Симферополе три дня будут перебои с подачей горячей воды
В Крыму еще один медик заразился коронавирусом
Сергей Аксенов о продлении режима всеобщей самоизоляции: Решение примем после выступления Путина
Около Джанкоя нашли закладчика «солей», прятавшего наркотики в улитках
Погода в Крыму на 27 апреля: сухо и тепло до +18
В Симферопольском районе 27 апреля частично отключат электричество