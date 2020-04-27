Количество безработных в Крыму становится больше, вакансий - меньше

27 Апр 2020 2020-04-27T15:39:06+03:00

Крымчане идут на низкоквалифицированную работу, на которую раньше не соглашались

Изменить размер текста: A A

Количество безработных в Крыму за месяц увеличилось на 1,5 тысячи человек - с 6 974 до 8,5 тысячи. Параллельно идет сокращение вакансий.

- Если на начало месяца было 16 тысяч заявок, то сейчас около 13 тысяч, - сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Крыма Леонид Михалевский. - Ежедневно служба занятости порядка 30 человек трудоустраивает.

До вынужденной приостановки деятельности предприятий в Крыму на одного безработного приходилось 2-3 вакансии. Сейчас их намного меньше.

- Наиболее востребованы рабочие специальности, их около 60% - водители, строители, каменщики и плотники, - уточнил Михалевский. - Строительство в Крыму практически не останавливается.

Среди специалистов с высшим образованием востребованы медицинские работники и педагоги.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU