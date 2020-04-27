2020-04-27T16:44:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В евпаторийский обсерватор запущены прямые автобусные рейсы

Доставлять граждан в изолятор будут из аэропорта, с Крымского моста и от границы с Украиной
Никита ПОЛЬКО
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Изолировать будут приехавших из неблагополучных по covid-19 стран. Фото: Архив "КП".Изолировать будут приехавших из неблагополучных по covid-19 стран. Фото: Архив "КП".
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Начиная с 27 апреля всех прибывших в Крым граждан, вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран, будут организовано отвозить в обсерваторы.

Централизованные перевозки организованы по следующим направлениям: МАПП «Джанкой» - Евпатория (обсерватор), МАПП «Армянск» - Евпатория (обсерватор), Железнодорожный вокзал «Симферополь» - село Укромное (аэропорт «Симферополь») - Евпатория (обсерватор), Крымский мост - Евпатория (обсерватор).

Как сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма, доставка граждан будет вестись в прямом и обратном направлениях.

Более того, перевозчику возместят расходы из резервного фонда Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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