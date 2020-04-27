В евпаторийский обсерватор запущены прямые автобусные рейсы
Начиная с 27 апреля всех прибывших в Крым граждан, вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран, будут организовано отвозить в обсерваторы.
Централизованные перевозки организованы по следующим направлениям: МАПП «Джанкой» - Евпатория (обсерватор), МАПП «Армянск» - Евпатория (обсерватор), Железнодорожный вокзал «Симферополь» - село Укромное (аэропорт «Симферополь») - Евпатория (обсерватор), Крымский мост - Евпатория (обсерватор).
Как сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма, доставка граждан будет вестись в прямом и обратном направлениях.
Более того, перевозчику возместят расходы из резервного фонда Крыма.
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ИСТОЧНИК KP.RU