В Крыму выявили еще 9 зараженных коронавирусом

28 Апр 2020 2020-04-28T10:08:12+03:00

Их всех положили в инфекционные отделения

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В Крыму по состоянию на 27 апреля 2020 года зарегистрировали 9 новых случаев заражения коронавирусом.

- 8 заболевших выявлены в результате противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга по ранее подтвержденным случаям COVID-19. Еще один выявлен при обращении за медицинской помощью в связи с появлением клинических симптомов ОРВИ и установленным диагнозом «внегоспитальная пневмония», - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице ВКонтакте.

Все заболевшие уже лежат в инфекционных отделениях местных больниц, получают необходимое лечение. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование, чтобы установить по каждому случаю круг контактных лиц.

В целом с начала пандемии в республике зарегистрировано 79 случаев заражения коронавирусом: 20 человек заразились за границей, 10 - в других субъектах РФ и 49 человек - в Крыму.

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ИСТОЧНИК KP.RU