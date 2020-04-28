2020-04-28T10:08:12+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму выявили еще 9 зараженных коронавирусом

Их всех положили в инфекционные отделения
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусомВ Крыму зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусомФото: Олег ЗОЛОТО
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В Крыму по состоянию на 27 апреля 2020 года зарегистрировали 9 новых случаев заражения коронавирусом.

- 8 заболевших выявлены в результате противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга по ранее подтвержденным случаям COVID-19. Еще один выявлен при обращении за медицинской помощью в связи с появлением клинических симптомов ОРВИ и установленным диагнозом «внегоспитальная пневмония», - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице ВКонтакте.

Все заболевшие уже лежат в инфекционных отделениях местных больниц, получают необходимое лечение. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование, чтобы установить по каждому случаю круг контактных лиц.

В целом с начала пандемии в республике зарегистрировано 79 случаев заражения коронавирусом: 20 человек заразились за границей, 10 - в других субъектах РФ и 49 человек - в Крыму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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