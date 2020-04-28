Глава Кировского района Крыма выписала себе премию на полмиллиона?

28 Апр 2020 2020-04-28T11:02:26+03:00

В сети обсуждают неоднозначное решение властей щедро поощрить чиновницу в разгар борьбы с вирусной пандемией [фото]

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Читатели прислали в редакцию КП-Крым фрагмент решения Кировского районного совета, согласно которому главе администрации района Елене Янчуковой согласована единовременная премия в размере 34% от годового содержания за 2019 год.

Депутаты якобы поощрили чиновницу по представлению районной администрации, которую она же сама и возглавляет.

Фрагмент указа.

На информационном портале правительства Крыма решение с такими реквизитами обнаружить не удалось – последний опубликованный документ датирован 17 марта. Но в распоряжении редакции имеется копия повестки сессии Кировского райсовета, состоявшейся в минувшую пятницу – 24 апреля.

Вопрос о премии «за выполнение особо важных и сложных заданий» там предусмотрен, а докладчиком назван председатель райсовета Е.В. Гуцул.

Ранее, именно 17 марта, депутаты утвердили «Порядок поощрения муниципальных управленческих команд Кировского района», согласно которому и вводится понятие единовременной премии муниципальным служащим.

По официальной информации, общий объем доходов районного бюджета на 2020 год должен составить 1 млрд. 223 млн. рублей, почти 80% из которых – субсидии и дотации.

Фрагмент указа.

Информация о столь существенном «самопремировании» главы дотационного района в разгар борьбы с пандемией и преодоления ее негативных последствий выглядит, по меньшей мере, неоднозначно.

К слову, единственный выявленный за 27 апреля случай заражения коронавирусной инфекцией в Крыму, по совпадению, пришелся именно на Кировский район. Носителем вируса стал сотрудник медучреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU