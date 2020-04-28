Больную коронавирусом 95-летнюю бабушку возили по трем больницам Крыма
Зараженную коронавирусом 95-летнею жительницу Алушты пытались госпитализировать в три больницы Крыма.
- Сначала ее отправили в Железнодорожную больницу в Симферополь, но оказалось, что она закрыта на обсервацию. После ее повезли в 7-городскую больницу Симферополя, но выяснилось, что больница принимает только с подтвержденным диагнозом covid-19. После ее хотели отвезти вообще в другой город, но было принято решение вернуть в Алушту, - рассказывает ForPost внук пенсионерки.
В итоге женщину доставили в инфекционную больницу Алушты только к полуночи.
- Определили в общую палату, сделали переливание крови, а наследующий день обнаружили коронавирус, – негодует мужчина. – После этого ее вновь повезли в 7-городскую больницу Симферополя, где она находится по сей день.
Все контактировавшие с пенсионеркой уже доставлены в изоляторы. О состоянии своей родственницы внук, который не виделся с бабушкой, узнает, звоня в стационар.
По состоянию на 27 апреля в Крыму зарегистрировано 70 случаев заражения коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU