Больную коронавирусом 95-летнюю бабушку возили по трем больницам Крыма

28 Апр 2020 2020-04-28T13:45:48+03:00

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Зараженную коронавирусом 95-летнею жительницу Алушты пытались госпитализировать в три больницы Крыма.

- Сначала ее отправили в Железнодорожную больницу в Симферополь, но оказалось, что она закрыта на обсервацию. После ее повезли в 7-городскую больницу Симферополя, но выяснилось, что больница принимает только с подтвержденным диагнозом covid-19. После ее хотели отвезти вообще в другой город, но было принято решение вернуть в Алушту, - рассказывает ForPost внук пенсионерки.

В итоге женщину доставили в инфекционную больницу Алушты только к полуночи.

- Определили в общую палату, сделали переливание крови, а наследующий день обнаружили коронавирус, – негодует мужчина. – После этого ее вновь повезли в 7-городскую больницу Симферополя, где она находится по сей день.

Все контактировавшие с пенсионеркой уже доставлены в изоляторы. О состоянии своей родственницы внук, который не виделся с бабушкой, узнает, звоня в стационар.

По состоянию на 27 апреля в Крыму зарегистрировано 70 случаев заражения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU