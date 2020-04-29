В Симферополе дом ребенка «Елочка» закрыли на карантин

29 Апр 2020 2020-04-29T10:51:00+03:00

Сейчас в обсерваторах Крыма находится 701 человек

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В Симферополе закрыли на карантин дом ребенка «Елочка». Это связано с недопущением заражения воспитанников коронавирусом.

- Детский дом малютки «Елочка» мы также закрыли на карантин, полностью с сотрудниками и педколлективом, чтобы не занести инфекцию и не было вспышки в таком учреждении, где находятся дети с учетом еще их заболеваемости, - сообщила вице-премьер - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

По ее словам, сейчас в обсерваторах Крыма находится 701 человек. Всего в Крыму на 29 апреля найдено 89 зараженных коронавирусом. 29 человек выздоровели, к концу недели ожидается выписка еще 15 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU