2020-04-29T11:50:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Симферополе ищут гостиницы для размещения медиков 7-й горбольницы

Врачи больницы отдыхают между сменами в отеле, но мест на всех уже не хватает
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В симферопольской гостинице, куда привозят отдыхать медиков 7-й городской больницы после смен, не хватает мест. Об этом сообщила вице-премьер - министр труда и социальной защиты Елена Романовская.

По ее словам, в 7-й горбольнице сейчас находится 25 больных с диагнозом коронавирус. Врачи больницы отдыхают между сменами в гостинице. Для них организовано горячее питание. На работу и с работы их отвозит автобус.

- С учетом того, что появляется большее количество больных - увеличивается смена врачей, которые будут заступать на работу. Поэтому нам не хватает сейчас мощностей гостиницы. Просим оказать помощь в размещении в других гостиницах в Симферополе, - добавила Романовская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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