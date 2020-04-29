2020-04-29T13:02:12+03:00
Происшествия

В Крыму и Севастополе накрыли подпольные оружейные мастерские

Взрывчатые вещества и оружие изъяты
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Сергей Аксенов/"ВКонтакте"Фото: Сергей Аксенов/"ВКонтакте"
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ФСБ России ликвидировали ряд подпольных оружейных мастерских по всей территории РФ, в том числе в Крыму и Севастополе.

По данным пресс-службы ведомства, в целом по России изъяли 95 единиц огнестрельного оружия, в том числе автоматы Калашникова разной модификации, пистолеты пулеметы ППС, ППШ, «Кедр», винтовки, карабины и ружья – Мосина, Mauser, СКС, «Сайга», «Вепрь», пистолеты Макарова, ТТ, Walther, «Наган».

Помимо этого, изъято 17 килограммов взрывчатых веществ и пресечена деятельности семи мастерских, в которых модернизировали средства поражения и изготавливали взрывчатки.

Все изъятые средства поражения направлены на криминалистические исследования, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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