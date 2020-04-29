В Крыму произошло первое смертельное ДТП с момента начала режима самоизоляции

29 Апр 2020 2020-04-29T14:57:02+03:00

На трассе Симферополь-Николаевка при столкновении с грузовиком погиб мотоциклист

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На трассе Симферополь-Николаевка 29 апреля столкнулись грузовик и мотоцикл. Погиб 36-летний водитель байка, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Как передает Forpost, грузовик TATA LPT 613 ехал в Симферополь из Николаевки. Водитель фуры не уступил дорогу мотоциклу при повороте налево. При столкновении мотоциклист погиб на месте.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что мотоцикл погибшего мужчины полностью сгорел.

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ИСТОЧНИК KP.RU