Уголовное дело на двух экс-депутатов Крыма передано в суд

29 Апр 2020 2020-04-29T18:25:00+03:00

Оба обвиняемых находятся под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Завершено расследование по уголовному делу против экс-депутатов Симферопольского горсовета Василия Курзябы и Судакского горсовета Владимира Болтунова.

Они обвиняются в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

- В отношении Болтунова и Курзябы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении указанного преступления они не признали, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По версии следствия, Болтунов и Курзяба пытались похитить денежные средства местной жительницы в сумме 1,7 миллионов рублей, обещая ей организовать за взятку сотрудникам администрации Судака передачу в собственность земельного участка, находившегося на праве постоянного бессрочного пользования у гаражно-строительного кооператива «Горный».

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU