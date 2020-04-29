2020-04-29T18:25:00+03:00
Происшествия

Уголовное дело на двух экс-депутатов Крыма передано в суд

Следствие установило вину Курзябы и Болтунова
Анна КИРИЕНКО
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Оба обвиняемых находятся под стражейОба обвиняемых находятся под стражейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Завершено расследование по уголовному делу против экс-депутатов Симферопольского горсовета Василия Курзябы и Судакского горсовета Владимира Болтунова.

Они обвиняются в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

- В отношении Болтунова и Курзябы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении указанного преступления они не признали, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По версии следствия, Болтунов и Курзяба пытались похитить денежные средства местной жительницы в сумме 1,7 миллионов рублей, обещая ей организовать за взятку сотрудникам администрации Судака передачу в собственность земельного участка, находившегося на праве постоянного бессрочного пользования у гаражно-строительного кооператива «Горный».

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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