Врач из Алупки упала с пятого этажа, попав под сокращение на работе
Методы борьбы с пандемией коронавируса оставили без работы тысячи жителей Крыма. Справиться с психологической нагрузкой удается не всем. Так случилось и с жительницей Алупки.
Проработав полжизни стоматологом, 43-летняя Татьяна* неожиданно попала под сокращение. В небольшой частной клинике пошли на экономию и избавились от части сотрудников.
Как жить без денег, крымчанка не представала. Под давлением ситуации, ранним утром в пятницу, врач упала с пятого этажа своего дома.
Как удалось выяснить КП-Крым, женщина жила в квартире на первом этаже со своим 93-летним отцом, который и нашел ее под окнами. Пенсионер стал звонить в «скорую» и полицию, умоляя о помощи. К счастью, все обошлось.
Упав с высоты пятиэтажного дома крымчанка чудом осталась жива. Бригада «скорой» отправила женщину в реанимацию Ялтинской больницы, где она сегодня проходит лечение.
*Имя изменено
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ИСТОЧНИК KP.RU