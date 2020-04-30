В Ленинском районе из-за пьяного водителя пострадали две молодые девушки

30 Апр 2020 2020-04-30T09:08:01+03:00

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В Ленинском районе пьяный водитель без прав попал в ДТП и скрылся. В результате аварии пострадали две молодые девушки.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, авария произошла на проселочной дороге, которая ведет к селу Курортное. Одну из пострадавших госпитализировали, второй оказали медпомощь на месте.

Сбежавшего с места происшествия водителя сотрудники полиции нашли пьяным в соседнем селе.

Он признался, что после распития алкоголя повез двух подруг в ближайшую аптеку. Прав 39-летний мужчина никогда не получал и садиться за руль права не имел.

Сейчас ему грозит арест до 15 суток и штраф в размере 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU