В Ленинском районе из-за пьяного водителя пострадали две молодые девушки
В Ленинском районе пьяный водитель без прав попал в ДТП и скрылся. В результате аварии пострадали две молодые девушки.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, авария произошла на проселочной дороге, которая ведет к селу Курортное. Одну из пострадавших госпитализировали, второй оказали медпомощь на месте.
Сбежавшего с места происшествия водителя сотрудники полиции нашли пьяным в соседнем селе.
Он признался, что после распития алкоголя повез двух подруг в ближайшую аптеку. Прав 39-летний мужчина никогда не получал и садиться за руль права не имел.
Сейчас ему грозит арест до 15 суток и штраф в размере 30 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU