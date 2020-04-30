2020-04-30T10:22:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму коронавирусом впервые заболела беременная

Специалисты зарегистрировали еще три случая заражения коронавирусом
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусомВ Крыму зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Крыму подтвердили еще три случая новой коронавирусной инфекции.

- У нас трое инфицированных за истекшие сутки. Первая - женщина в Симферополе, гости к ней приехали из столицы, контакт подтвердился. Второй - мужчина из Алушты, контактная группа, один из тех, кто общался с предыдущими заболевшими. Третья - это [беременная] женщина из Керченской больницы, переведенная во второй родильный дом города Симферополя. Сама - жительница города Феодосии, - рассказал на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, второй роддом в Симферополе Минздрав определил в качестве особого госпиталя для рожениц, зараженных коронавирусом. Привозить туда женщин планируют со всего Крыма, а также из города Севастополя.

Таким образом, всего в республике по состоянию на 30 апреля подтвердили 92 случая заражения коронавирусом. Если раньше большинство заболевших подхватили инфекцию за пределами региона, то теперь более 50 человек заразились уже на полуострове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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