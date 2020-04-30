В Крыму зарегистрировали первые тяжелые случаи коронавируса
В Крыму появились первые тяжелые случаи течения новой коронавирусной инфекции. Больные подключены к кислородным установкам.
- Количество тяжелых увеличилось до трех пациентов, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Все трое находятся на кислородной подводке и 95-летняя бабушка из Алушты на аппарате ИВЛ.
К выписке готовятся четверо больных. Всего выписано 35 человек. Зарегистрировано 92 случая covid-19.
Под наблюдением находятся 1848 человека, из них за последние сутки взято 100 человек. На домашней изоляции находятся 991, госпитализированы в стационар с признаками заболевания 111 человек. На изоляции в обсерваторах - 749 контактных лиц или прибывших из-за границы.
- Самое главное, чтобы наши заболевшие обращались к докторам, как только первые признаки появились. Тогда и докторам легче бороться с болезнью и не затягивать до пневмонии, - заключила Романовская.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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