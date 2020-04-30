В Крыму зарегистрировали первые тяжелые случаи коронавируса

30 Апр 2020 2020-04-30T11:41:40+03:00

Трое больных подключены к кислороду, один к ИВЛ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Крыму появились первые тяжелые случаи течения новой коронавирусной инфекции. Больные подключены к кислородным установкам.

- Количество тяжелых увеличилось до трех пациентов, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Все трое находятся на кислородной подводке и 95-летняя бабушка из Алушты на аппарате ИВЛ.

К выписке готовятся четверо больных. Всего выписано 35 человек. Зарегистрировано 92 случая covid-19.

Под наблюдением находятся 1848 человека, из них за последние сутки взято 100 человек. На домашней изоляции находятся 991, госпитализированы в стационар с признаками заболевания 111 человек. На изоляции в обсерваторах - 749 контактных лиц или прибывших из-за границы.

- Самое главное, чтобы наши заболевшие обращались к докторам, как только первые признаки появились. Тогда и докторам легче бороться с болезнью и не затягивать до пневмонии, - заключила Романовская.

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ИСТОЧНИК KP.RU