С 1 мая в МВД будет максимально «фильтровать» тех, кто приезжает в Крым
С 1 мая МВД России по Республике Крым будут максимально «фильтровать» тех, кто приезжает на полуостров.
- Через Крымский мост на полуостров за сутки приехало 2341 транспортное средство, 20 не было допущено. С учетом принятого решения о помещении гостей Крыма в обсерватор, мы будем максимально фильтровать и разворачивать их обратно, - сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.
По его словам, за сутки по местам жительства в Крыму проверили 317 лиц, которым были вручены постановления Роспотребнадзора. По этой части нарушений не выявлено. Кроме того, за 29 апреля составлено 316 проколов против крымчан, которые нарушили режим самоизоляции и находились на улицах без причины.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»