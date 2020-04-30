С 1 мая в МВД будет максимально «фильтровать» тех, кто приезжает в Крым

30 Апр 2020 2020-04-30T12:26:03+03:00

Гостей Крыма без недвижимости на полуострове будут помещать в обсерватор

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С 1 мая МВД России по Республике Крым будут максимально «фильтровать» тех, кто приезжает на полуостров.

- Через Крымский мост на полуостров за сутки приехало 2341 транспортное средство, 20 не было допущено. С учетом принятого решения о помещении гостей Крыма в обсерватор, мы будем максимально фильтровать и разворачивать их обратно, - сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

По его словам, за сутки по местам жительства в Крыму проверили 317 лиц, которым были вручены постановления Роспотребнадзора. По этой части нарушений не выявлено. Кроме того, за 29 апреля составлено 316 проколов против крымчан, которые нарушили режим самоизоляции и находились на улицах без причины.

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ИСТОЧНИК KP.RU