2020-04-30T12:26:03+03:00
Коронавирус Covid-19

С 1 мая в МВД будет максимально «фильтровать» тех, кто приезжает в Крым

Гостей Крыма без недвижимости на полуострове будут помещать в обсерватор
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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С 1 мая МВД России по Республике Крым будут максимально «фильтровать» тех, кто приезжает на полуостров.

- Через Крымский мост на полуостров за сутки приехало 2341 транспортное средство, 20 не было допущено. С учетом принятого решения о помещении гостей Крыма в обсерватор, мы будем максимально фильтровать и разворачивать их обратно, - сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

По его словам, за сутки по местам жительства в Крыму проверили 317 лиц, которым были вручены постановления Роспотребнадзора. По этой части нарушений не выявлено. Кроме того, за 29 апреля составлено 316 проколов против крымчан, которые нарушили режим самоизоляции и находились на улицах без причины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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