«Артек» запустил онлайн-проект в честь 75-летия победы

30 Апр 2020 2020-04-30T13:06:47+03:00

Участники создадут поздравления ветеранам, а еще смогут присоединиться к онлайн-формату «Бессмертного полка»

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Международный детский центр «Артек» запускает онлайн-проект «Время памяти и славы». Поучаствовать в нем могут те, кто любит артековские традиции. Регистрация желающих началась 25 апреля, старт программы запланирован на 1 мая.

Участники проекта могут пройти виртуальные экскурсии по историческим местам детского центра, поучаствовать в викторинах, творческих мастер-классах, познакомиться с деятельностью популярных профильных отрядов, передает «Крымская газета».

Кроме того, важной частью проекта будут акции в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с «Артеком» участники создадут поздравления ветеранам, а еще смогут присоединиться к онлайн-формату «Бессмертного полка» и акции «Георгиевская ленточка».

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ИСТОЧНИК KP.RU