«Артек» запустил онлайн-проект в честь 75-летия победы
Международный детский центр «Артек» запускает онлайн-проект «Время памяти и славы». Поучаствовать в нем могут те, кто любит артековские традиции. Регистрация желающих началась 25 апреля, старт программы запланирован на 1 мая.
Участники проекта могут пройти виртуальные экскурсии по историческим местам детского центра, поучаствовать в викторинах, творческих мастер-классах, познакомиться с деятельностью популярных профильных отрядов, передает «Крымская газета».
Кроме того, важной частью проекта будут акции в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с «Артеком» участники создадут поздравления ветеранам, а еще смогут присоединиться к онлайн-формату «Бессмертного полка» и акции «Георгиевская ленточка».
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ИСТОЧНИК KP.RU