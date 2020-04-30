2020-04-30T13:06:47+03:00
Общество

«Артек» запустил онлайн-проект в честь 75-летия победы

Участники создадут поздравления ветеранам, а еще смогут присоединиться к онлайн-формату «Бессмертного полка»
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Международный детский центр «Артек» запускает онлайн-проект «Время памяти и славы». Поучаствовать в нем могут те, кто любит артековские традиции. Регистрация желающих началась 25 апреля, старт программы запланирован на 1 мая.

Участники проекта могут пройти виртуальные экскурсии по историческим местам детского центра, поучаствовать в викторинах, творческих мастер-классах, познакомиться с деятельностью популярных профильных отрядов, передает «Крымская газета».

Кроме того, важной частью проекта будут акции в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с «Артеком» участники создадут поздравления ветеранам, а еще смогут присоединиться к онлайн-формату «Бессмертного полка» и акции «Георгиевская ленточка».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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