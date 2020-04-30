2020-04-30T17:35:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Три автостанции Симферополя прошли дезинфекцию от МЧС

Аналогичную мойку устроят всем объектам «Крымавтотранса»
Анна КИРИЕНКО
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Главные автостанции Симферополя прошли санобработку. Фото: пресс-служба главка МЧСГлавные автостанции Симферополя прошли санобработку. Фото: пресс-служба главка МЧС
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Сотрудники МЧС провели дезинфицирующую обработку трех симферопольских автостанций - «Западная», «Курортная» и «Восточная». Плановую санобработку пройдут все 59 станций предприятия «Крымавтотранс».

Дезинфекцию проводят по решению регионального оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

В работе задействована группировка радиационной, химической и биологической защиты республиканского главка МЧС. Обработке подлежат перроны, служебные помещения, входная группа, лифты и эскалаторы, лестничные марши, поручни и перила.

По заявке предприятия «Крымавтотранс», МЧС проведет дезинфекцию на всех автостанциях.

Обработке подлежат все помещения и контактные поверхности. Фото: пресс-служба Крымавтотранс

Обработке подлежат все помещения и контактные поверхности. Фото: пресс-служба Крымавтотранс

Сейчас из 59 объектов транспортной инфраструктуры «Крымавтотранса» работают только 20 автовокзалов и автостанции, от которых отправляются рейсы пригородного сообщения по графику выходного дня с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00. Работа остальных объектов временно приостановлена до 11 мая.

Вся информация о расписании движения пригородного транспорта по Крыму доступно по номеру «горячей линии» +79788357557.

Пероны автостанций также проходят дезинфекцию

Пероны автостанций также проходят дезинфекцию

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ИСТОЧНИК KP.RU

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