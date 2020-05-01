Родильный дом №2 в Симферополе закрывают на обсервацию

1 Май 2020 2020-05-01T13:20:01+03:00

В Крыму делается все для борьбы с коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории медучреждения будут по-прежнему оказывать необходимую медпомощь

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Симферопольский роддом №2, что находится на улице 60 летия Октября, закрывают на обсервацию.

Такое решение принято, потому что медучреждении за прошедшие сутки выявлен новый случай заражения коронавирусом у врача.

- Медицинский работник имеет 16 контактных по роддому. Они не будут госпитализироваться в обсерватор, - сообщила Наталья Пеньковская, руководитель регионального Роспотребнадзора. - Они будут обсервированы с целью не допущения распространения коронавирусной инфекции на территории родильного дома.

В то же время, роддом не откажется от предоставления необходимой медицинской помощи, используя при этом все необходимые средства защиты от заражения коронавируса.

Всего в Крыму под медицинским наблюдением находятся 1882 человека. За прошедшие сутки под наблюдение взяты 105 человек, снято – 71.

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ИСТОЧНИК KP.RU