2020-05-01T13:25:34+03:00
Экономика

Больше 500 предприятий Крыма получили разрешение начать работу с 1 мая

Проверять бизнес будут только на соблюдение санитарных правил
Никита ПОЛЬКО
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Правительство одобрило 529 заявок на возобновление работы.Правительство одобрило 529 заявок на возобновление работы.Фото: Михаил ПАТЛИС
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В Крыму больше 500 предприятий получили разрешение возобновить работу с 1 мая.

Как сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк, разрешение на работу получено по всем 529 заявкам от бизнеса.

Напомним, что с 1 мая в Крыму разрешено возобновить деятельность ряду предприятий сферы услуг. Среди них салоны красоты, ателье и хозяйственные магазины.

Для начала работы нужно отправить уведомление через портал правительства Крыма, а также выполнить требования Роспотребнадзора.

- Никакого письма в ответ ждать не надо, - пояснил глава Крыма. - Не будет проверок предприятий, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью, с другими моментами - только соблюдение противоэпидемических требований.

Напомним, что режим самоизоляции продлен в республике до 11 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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