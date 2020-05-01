Больше 500 предприятий Крыма получили разрешение начать работу с 1 мая
В Крыму больше 500 предприятий получили разрешение возобновить работу с 1 мая.
Как сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк, разрешение на работу получено по всем 529 заявкам от бизнеса.
Напомним, что с 1 мая в Крыму разрешено возобновить деятельность ряду предприятий сферы услуг. Среди них салоны красоты, ателье и хозяйственные магазины.
Для начала работы нужно отправить уведомление через портал правительства Крыма, а также выполнить требования Роспотребнадзора.
- Никакого письма в ответ ждать не надо, - пояснил глава Крыма. - Не будет проверок предприятий, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью, с другими моментами - только соблюдение противоэпидемических требований.
Напомним, что режим самоизоляции продлен в республике до 11 мая.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU