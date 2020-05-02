2020-05-02T10:31:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму: на 2 мая еще четверо заболевших, из них двое - прихожане церкви

Глава региона озвучил новые данные по Covid-19
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Фото: Сергей Аксенов/VKФото: Сергей Аксенов/VK
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За 1 мая в Республике Крым выявили еще четыре случая заражения коронавирусной инфекцией.

- Трое заболевших обратились самостоятельно в связи появлением клинических симптомов ОРВИ. Один из них - ребенок, прибывший из Читы, двое других – прихожане церкви в Сакском районе, - сообщил Сергей Аксенов, глава Республики Крым.

Четвертый случай выявлен в результате проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга по ранее подтвержденному случаю Covid-19.

Всех заболевших госпитализировали в инфекционные отделения. Санитарные врачи ведут эпидемиологическое расследование, уже определен круг контактных лиц, в отношении которых осуществляются профилактические мероприятия.

Всего в республике зарегистрировано 104 случая коронавирусной инфекции. 21 из них завезены из-за границы, 11 – из субъектов РФ, 72 случая - местные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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