В Крыму принудительно отправили в изоляторы 17 приезжих россиян

2 Май 2020 2020-05-02T10:35:23+03:00

Пять человек отказались от поездки в обсерваторы и вернулись домой

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На Первомай в Крыму 17 приезжих граждан были принудительно отправлены в обсерваторы на изоляцию.

Напомним, что с 1 мая всех приезжих на территорию республики в обязательном порядке отправляют в обсерваторы. Исключения касаются тех, кто имеет крымскую прописку или владеет на полуострове собственным жильем.

Исполняя указ об обязательно изоляции приезжих, за минувшие сутки в обсерваторы поместили 17 приезжих граждан. При этом 5 человек согласились не пересекать границу Крыма и вернулись обратно в свои регионы.

На 2 мая в Крыму зарегистрировано 104 случая заражения коронавирусом, четыре человека находятся в тяжелом состоянии. При этом 35 пациентов уже выздоровели.

Под наблюдением из-за covid-19 находятся 250 медработников.

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ИСТОЧНИК KP.RU