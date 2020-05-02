В Крыму принудительно отправили в изоляторы 17 приезжих россиян
На Первомай в Крыму 17 приезжих граждан были принудительно отправлены в обсерваторы на изоляцию.
Напомним, что с 1 мая всех приезжих на территорию республики в обязательном порядке отправляют в обсерваторы. Исключения касаются тех, кто имеет крымскую прописку или владеет на полуострове собственным жильем.
Исполняя указ об обязательно изоляции приезжих, за минувшие сутки в обсерваторы поместили 17 приезжих граждан. При этом 5 человек согласились не пересекать границу Крыма и вернулись обратно в свои регионы.
На 2 мая в Крыму зарегистрировано 104 случая заражения коронавирусом, четыре человека находятся в тяжелом состоянии. При этом 35 пациентов уже выздоровели.
Под наблюдением из-за covid-19 находятся 250 медработников.
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ИСТОЧНИК KP.RU