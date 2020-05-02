Два года тюрьмы и штраф: Владелец гостевого дома в Симеизе принимал туристов

2 Май 2020 2020-05-02T11:43:25+03:00

Из-за пандемии Крым потеряет не меньше миллиона туристов. Фото: Анна КИРИЕНКО

Запрет на работу средств размещения действует в Крыму до 1 июня

Изменить размер текста: A A

До 1 июня гостиницам и отелям Крыма запрещено принимать постояльцев. Но для некоторых отельеров запрет властей не является поводом остановить работу. В Симеизе сотрудники Министерства курортов нашли владельца гостевого дома, который сдавал номера отдыхающим.

По данным председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, владельца гостевого дома вычислили во время так называемой контрольной закупки.

Сотрудники полиции составили против хозяев административный протокол и готовятся возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отельерам может грозить штраф до 300 тысяч рублей и до 2 лет тюрьмы.

Напомним, что 11 мая в Крыму продлен режим повышенной готовности к ЧС. За нарушение самоизоляции гражданам грозит штраф от 4 до 30 тысяч рублей, а предприятиям – приостановка деятельности на 90 дней.

По данным Минкурортов Крыма, первых туристов республика ожидает с 12 мая, а вот послабления для представителей отрасли начнут давать не ранее июня.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU