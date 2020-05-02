2020-05-02T13:34:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму раскрыли схемы нелегального въезда на полуостров во время карантина

Власти хотят перекрыть все незаконные транспортные каналы
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Нелегальные туристы едут по Крымскому мосту.Нелегальные туристы едут по Крымскому мосту.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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На Крымский полуостров, несмотря на ограничения из-за коронавируса, все таки приезжают жители других регионов России.

- Разнообразные схемы проезда в Крым публикуются в СМИ и на различных общественных ресурсах, - сообщил глава республики Сергей Аксенов. - Народ придумывать способ обхода запретов умеет.

Алгоритм очень простой: жителей материковой части РФ везут к Крымскому мосту на машинах с краснодарскими номерами, а затем пассажиров пересаживают в авто с крымскими номерами.

В свою очередь замначальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин отметил: - Уже есть случаи, когда люди, чтобы проехать в Крым, предлагают деньги сотрудникам ГИБДД.

Напоминаем, что с 1 мая все приехавшие в Крым, не имеющие своего жилья на полуострове, помещаются в обсерватор на две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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