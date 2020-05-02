2020-05-02T19:34:42+03:00
Общество

В Ялте зацвела глициния: 5 красивых фото с Южного берега Крыма

Природа Крыма радует и дарит наслаждение своим великолепием [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Цветущая глициния очень эффектно выглядит.Цветущая глициния очень эффектно выглядит.Фото: Андрей БУРДЕЙНЫЙ
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Южный берег Крыма принарядился в нежно-лиловый цвет.

Ялта похорошела. Фото: Андрей БУРДЕЙНЫЙ

Ялта похорошела.Фото: Андрей БУРДЕЙНЫЙ

Вся Ялта пропитана дурманящим, великолепным запахом, которому под силу лишить разума, поселить в душе неизвестно откуда взявшуюся любовь и неистовую радость бытия. Целый шторм восхитительных чувств!

На Крымском полуострове зацвела глиниция. Пройдет немного времени и повянут великолепные кисти цветов.

Скульптурные формы оттеняют красоту природы. Фото: Андрей БУРДЕЙНЫЙ

Скульптурные формы оттеняют красоту природы.Фото: Андрей БУРДЕЙНЫЙ

Растение вернет свою былую скромность до следующей весны. Пройдешь мимо и не заметишь, на Южном берегу Крыма много чего зеленеет и вьется.

Огромные небесно-голубые кисти можно увидеть в Ялте только весной. Фото: Андрей БУРДЕЙНЫЙ

Огромные небесно-голубые кисти можно увидеть в Ялте только весной.Фото: Андрей БУРДЕЙНЫЙ

Останутся фотографии, которые, к сожалению, не могут передать всей прелести момента, потому что не сохраняют цветочного аромата.

Цветки похожи на мотыльков. Фото: Андрей БУРДЕЙНЫЙ

Цветки похожи на мотыльков.Фото: Андрей БУРДЕЙНЫЙ

СПРАВКА «КП»

Глициния (в переводе с греческого сладкая) - род высоких древовидных вьющихся субтропических растений из семейства бобовых с крупными кистями душистых лиловых цветков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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