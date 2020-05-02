В Ялте зацвела глициния: 5 красивых фото с Южного берега Крыма
Южный берег Крыма принарядился в нежно-лиловый цвет.
Ялта похорошела.Фото: Андрей БУРДЕЙНЫЙ
Вся Ялта пропитана дурманящим, великолепным запахом, которому под силу лишить разума, поселить в душе неизвестно откуда взявшуюся любовь и неистовую радость бытия. Целый шторм восхитительных чувств!
На Крымском полуострове зацвела глиниция. Пройдет немного времени и повянут великолепные кисти цветов.
Скульптурные формы оттеняют красоту природы.Фото: Андрей БУРДЕЙНЫЙ
Растение вернет свою былую скромность до следующей весны. Пройдешь мимо и не заметишь, на Южном берегу Крыма много чего зеленеет и вьется.
Огромные небесно-голубые кисти можно увидеть в Ялте только весной.Фото: Андрей БУРДЕЙНЫЙ
Останутся фотографии, которые, к сожалению, не могут передать всей прелести момента, потому что не сохраняют цветочного аромата.
Цветки похожи на мотыльков.Фото: Андрей БУРДЕЙНЫЙ
СПРАВКА «КП»
Глициния (в переводе с греческого сладкая) - род высоких древовидных вьющихся субтропических растений из семейства бобовых с крупными кистями душистых лиловых цветков.
ИСТОЧНИК KP.RU