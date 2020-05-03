2020-05-03T11:37:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму развернули четвертый обсерватор

И он уже заполнен почти наполовину
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму работают 4 обсерватораВ Крыму работают 4 обсерватора
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В Крыму со 2 мая заработал еще один обсерватор - на базе санатория «Мисхор».

- Это наш уже четвертый обсерватор. Сегодня он работает на мощности на 50 койкомест с перспективной дальнейшего развертывания. На утро там осталось 30 мест, идет активное заполнение, - рассказала на заседании оперативного штаба глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Она также сообщила, что недавно открытый обсерватор в санатории «Прибой» на 65 коек уже заполнен целиком.

- Это контактные лица [которые общались с ранее выявленными зараженными] и лица, которые прибыли на территорию Республики Крым без соответствующих на то оснований, не имея здесь жилья, - отметила Пеньковская.

Всего в Крыму зарегистрировали 105 случаев заражения коронавирусом, двое пациентов - на аппарате ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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